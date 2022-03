Mann bei Brand in Keller getötet

Feuer in Mehrfamilienhaus

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Hofgeismar (Kassel) ist am Dienstag ein Senior getötet worden.

Nach Angaben der Polizei vom Mittwoch befeuerte der 78-Jährige einen mit Holz betriebenen Heizkessel in einem Kellerraum, dabei griff das Feuer über. Der Mann starb im Krankenhaus. Die 41-jährige Tochter des Mannes, die ihm sofort zu Hilfe kam, erlitt eine Rauchvergiftung.