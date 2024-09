Hoher Schaden Feuer in Lagerhalle einer Recyclingfirma in Offenbach

In Offenbach hat es in der Nacht in einer Lagerhalle gebrannt. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot zu einer Recyclingfirma ausgerückt. Die B43 wurde gesperrt.

Großeinsatz in Offenbach: eine Lagerhalle brannte, die Anwohner wurden gewarnt Bild © Keutz TV

Der Alarm bei den Einsatzkräften erfolgte in der Nacht zum Donnerstag um kurz nach 2 Uhr. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot zu der Recyclingfirma in Offenbach aus. Demnach brannte eine 500 bis 1.000 Quadratmeter große Halle. Nachts lag nach Angaben der Polizei ein beißender Geruch in der Luft. Die Feuerwehr sprach von einem "ausgedehnten Brand mit starker Rauchentwicklung". In dem Gebäude brannten demnach Abfälle. Das Feuer sei von innen und außen bekämpft worden. Feuerwehr beobachtet Brand weiter Der Brand war um kurz nach 5 Uhr gelöscht. Danach legte die Feuerwehr zur Sicherheit einen Schaumteppich auf die betroffenen Stellen. Diese sollen bis zum Mittag beobachtet werden, um sicherzugehen, dass keine Glutnester mehr vorhanden sind. Die Feuerwehr war in Offenbach mehrere Stunden im Einsatz Bild © Tobias Weiler (hr) Anwohnerinnen und Anwohner wurden zwischenzeitlich gewarnt, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Laut Polizei lagerten in der Halle auch Paletten mit Gefahrgut. Diese seien allerdings nicht in Brand geraten, sodass die Gefahrenmeldung für die Bevölkerung zurückgenommen werden konnte. Brand in Offenbach: Bundesstraße 43 gesperrt Die Feuerwehr aus dem Kreis Offenbach führte Messungen durch, ob eine zusätzliche Gefahr besteht. Diese waren jedoch negativ. Bei dem Brand waren etwa 70 bis 80 Kräfte aus Offenbach, Frankfurt und Mühlheim (Offenbach) im Einsatz. Wegen der Löscharbeiten war die Mühlheimer Straße (B43) in Offenbach zwischen Untere Grenzstraße und Kettelerstraße in beiden Richtungen für mehrere Stunden gesperrt. Den Schaden schätzt die Polizei auf mindestens 300.000 Euro. Die Brandursache ist noch nicht geklärt. Die Kriminalpolizei ermittelt. Audiobeitrag Bild © Keutz TV | zur Audio-Einzelseite Ende des Audiobeitrags