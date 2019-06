Feuer in Papierfabrik

Maschine in Flammen

In einer Papierfabrik ist am Mittwochmorgen ein Feuer ausgebrochen. Laut Polizei stand eine Maschine in Flammen.

Offenbar hatte das Gerät einen technischen Defekt und war überhitzt. Die Einsatzkräfte zogen die Maschine aus der Fabrik ins Freie, um sie dort zu löschen. Verletzt wurde niemand.