Feuer in psychiatrischer Klinik

In der psychiatrischen Klinik in Bad Emstal (Kassel) hat es am Sonntagabend gebrannt.

Nach Polizeiangaben stand auf einer Station ein Badezimmerschrank samt Inhalt in Flammen. Die Feuerwehr habe das Feuer rasch löschen können. Verletzt wurde niemand. Nach ersten Ermittlungen soll ein Bewohner Handtücher angezündet haben.