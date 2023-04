Feuer in Werkstatt in Egelsbach

In einer privaten Werkstatt in Egelsbach (Offenbach) ist am Samstagmorgen ein Feuer ausgebrochen.

Nach Angaben der Polizei wurde niemand verletzt. Die Einsatzkräfte konnten das angrenzende Wohnhaus vor den Flammen retten. Bei dem Brand entstand laut Polizei ein Schaden in Höhe von rund 40.000 Euro. Wie es zu dem Brand kam, war zunächst unklar.