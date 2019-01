Die Feuerwehr in Wiesbaden hat wegen eines Kellerbrandes ein Mehrfamilienhaus komplett evakuiert. 33 Hausbewohner mussten in Sicherheit gebracht werden, darunter viele Kinder.

Das Feuer brach am Donnerstagnachmittag im Keller eines Mehrfamilienhauses in Wiesbaden aus. Die Feuerwehr rückte nach eigenen Angaben mit einem Großaufgebot an, mehrere Trupps drangen mit schwerem Atmenschutz in den Keller ein.

Das Wohnhaus im Stadtteil Rheingauviertel-Hollerborn wurde komplett evakuiert. 22 Erwachsene und 11 Kinder klagten aufgrund der starken Rauchentwicklung über Atemwegsreizungen. Vier Bewohner kamen mit dem Verdacht auf eine Rauchvergiftung ins Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Wie es zu dem Feuer kam, ist noch unklar.

Schäden an der Elektroversorgung

Die Betroffenen wurden während des Einsatzes in einem Bus untergebracht und dort versorgt. Gegen 17 Uhr war noch unklar, ob alle Bewohner wieder zurück in ihre Wohnungen können oder ob sie die Nacht in Notunterkünften verbringen müssen. Das Gebäude hatte durch das Feuer unter anderem Schäden an der Elektroversorgung erlitten. Die Feuerwehr versuchte mit Lüftern, den Rauch aus den betroffenen Wohnungen zu bekommen.

Neben der Feuerwehr waren sieben Rettungswagen sowie drei Notärzte vor Ort. Der Einsatz in der Klarenthaler Straße sorgte für Verkehrsbehinderungen.

