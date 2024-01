Bei einem Feuer nahe der Wiesbadener Innenstadt sind zehn Menschen durch Rauchgase verletzt worden. Alle 14 Bewohner konnten gerettet werden. Die Löscharbeiten gestalten sich schwierig, weil die Wohnung vollgestellt war.

Die Löscharbeiten nach dem Brand einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Nacht zu Samstag dauerte nach Angaben der Feuerwehr und Polizei am Vormittag noch an. Ein Feuerwehrsprecher rechnete mit Arbeiten bis in den frühen Nachmittag. Der Brand wurde den Angaben zufolge um 2.20 Uhr gemeldet.

Mehrere Menschen mussten über eine Drehleiter aus dem viergeschossigen Eckhaus mit Dachgeschoss gerettet werden, wie der Sprecher berichtete. Insgesamt zehn Menschen erlitten den Angaben zufolge Verletzungen infolge des Rauchgases, bei zwei von ihnen waren die Verletzungen schwer - sie wurden in ein Krankenhaus gebracht. Zunächst war nur von zwei Schwerverletzten die Rede gewesen.

Zur Zeit wird laut hr-Informationen noch Schutt aus dem Haus geräumt. Dann sollen über eine Drehleiter noch Brandnester im ersten Stock gelöscht werden.

Alle 14 Bewohner konnten in Sicherheit gebracht werden

Andere Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses würden vor Ort betreut. Laut einer Mitteilung der Polizei befanden sich 14 Menschen in dem Haus. Alle konnten demnach in Sicherheit gebracht werden.

Durch den Brand habe es eine hohe Rauchentwicklung gegeben. Über Fenster konnte der Rauch nach draußen gelangen - er zog aber auch in das Treppenhaus des Mehrfamilienhauses. Als die Feuerwehr kam, lag bereits eine Person im Treppenhaus.

Wohnung mit Gegenständen vollgestellt

"Es ist ganz schwer, in diese Wohnung vorzudringen", erklärte der Feuerwehrsprecher während des Einsatzes, weil "so viel Unrat herumsteht", wie ein Polizeisprecher dem hr ergänzt.

Ein Teleskop-Radlader wurde eingesetzt, um die brennenden Gegenstände aus der Wohnung zu schaffen. Bild © Feuerwehr Wiesbaden

Rund 100 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst waren vor Ort. Die Brandursache sei noch unklar. Der entstandene Schaden liegt laut Polizei im sechsstelligen Bereich.

Warn-App "hessenWARN" schlug wegen Brand an

Das Feuer sorgt auch für Verkehrseinschränkungen in der Wiesbadener Innenstadt: Wegen des Einsatzes der Feuerwehr ist der Zietenring zwischen Dürerplatz und Kurt-Schumacher-Ring in beiden Richtungen gesperrt.

Der Brandgeruch war in weiten Teilen Wiesbadens wahrzunehmen, weshalb die Anwohner über Rundfunkwarnmeldungen und auch über die Warn-App "hessenWARN" gebeten wurden, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Eine Gefahr durch den Rauch bestand laut Polizei aber nicht.