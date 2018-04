Feuer macht Haus in Gudensberg für zwölf Menschen unbewohnbar

In einem Haus im nordhessischen Gudensberg ist das Dachgeschoss ausgebrannt. Feuer und Löschwasser richteten enormen Schaden an.

Der Alarm ging gegen 16 Uhr am Samstag bei der Feuerwehr ein: In Gudensberg (Schwalm-Eder) brannte ein dreigeschossiges Gebäude. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand das Dachgeschoss schon lichterloh in Flammen. Verletzt wurde niemand. Aber der Schaden ist enorm.

Die Polizei schätzt ihn auf rund 150.000 Euro. Neben dem Feuer setzte auch das Löschwasser dem Gebäude so sehr zu, dass alle Bewohner vorerst anderswo unterkommen müssen. Es handelt sich um insgesamt zwölf Menschen, wie ein Polizeisprecher sagte. Neben der Eigentümerfamilie seien auch Mieter betroffen.

Zwei flohen rechtzeitig

Als das Feuer im Dachgeschoss ausbrach, hielt sich dort der 18 Jahre alte Sohn der Hausbesitzer alleine auf. Neben ihm habe sich noch ein Mieter, der sich im Gebäude befand, rechtzeitig und unverletzt ins Freie retten können.

Die Stadtverwaltung Gudensberg organisierte Ersatzunterkünfte für die Betroffenen. Die Ermittlungen zur Brandursache hat die Kriminalpolizei Homberg aufgenommen.