Der Waldbrand bei Münster ist noch nicht gelöscht, breitet sich nach Angaben der Feuerwehr aber nicht mehr aus. Die Einsatzstelle befindet sich in der Nähe eines alten Waffendepots. Teile der Munition explodierten.

Der Brand in einem Waldstück nahe Münster hält die Feuerwehr auch am Montagmorgen noch auf Trab. Das Feuer ist noch nicht gelöscht, sei aber unter Kontrolle, teilten die Einsatzkräfte am frühgen Morgen mit. Ein weiteres Ausbreiten der Flammen könne man verhindern. Die Löscharbeiten könnten noch bis zu zwei Tagen dauern.

Der Brand war am Sonntag gegen 13 Uhr ausgebrochen. Nach Schätzungen der Feuerwehr war insgesamt eine Fläche von zweieinhalb Hektar betroffen. Anwohner im Bereich Münster, Dieburg und Eppertshausen (Darmstadt-Dieburg) wurden gebeten, die Fenster und Türen zu schließen und sich nicht im Bereich des Waldes aufzuhalten. Der Brand ist durch eine hohe Rauchsäule von weitem sichtbar. Warum das Feuer ausgebrochen ist, ist noch unklar.

Erschwert werden die Löscharbeiten dadurch, dass das Feuer in der Nähe eines alten Munitionsdepots ("Muna") ausgebrochen ist, das im Zweiten Weltkrieg entstand und später noch von der US-Armee genutzt wurde. "Dieses Muna-Gelände ist nach wie vor nicht geräumt beziehungsweise nur unsicher geräumt", erklärte Feuerwehr-Sprecher Jürgen Draser. Teile der alten Explosion seien explodiert.

Löschhubschrauber kann nicht helfen

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr können das Gelände wegen der Explosionsgefahr immer noch nicht betreten. Ein Löschhubschrauber kann nicht richtig zum Einsatz kommen. Er darf nach Auskunft des Sprechers die Brandstelle nur in einer Höhe von 500 Metern überfliegen. Der Abwurf von Wasserbehältern über dem Feuer sei nicht möglich, da das Wasser aus dieser Höhe keine Wirkung mehr entfalte.

Im Laufe des Sonntags waren alle Feuerwehren aus dem östlichen Landkreis zur Unterstützung angefordert worden. Hinzu kommen Einsatzkräfte aus den Landkreisen Offenbach, Bergstraße und Odenwald sowie von der Flughafenfeuerwehr. Rund 300 Feuerwehrleute waren zeitweise im Einsatz.

Die Feuerwehr kann sich nur mühsam zur Brandstelle vorarbeiten, um nicht selbst in Lebensgefahr zu geraten. Zudem sorgte zuletzt der drehende Wind dafür, dass sich die Brandfläche sogar noch ausbreite, erklärte Draser weiter. "Wir vermuten aktuell, dass uns dieser Einsatz mehrere Tage beschäftigen könnte."

Sendung: hr-iNFO, 30.06.2019, 16 Uhr