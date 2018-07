Gleich zwei Mal muss die Feuerwehr innerhalb von 48 Stunden in Frankfurter Kleingärten ausrücken. Zuerst brennen mehrere Hütten, dann steht eine komplette Anlage unter Wasser.

Ein Feuer in einer Kleingartenanlage hat am frühen Sonntagmorgen in Frankfurter Stadtteil Hausen acht Hütten zum Teil zerstört. Zwei Hütten gingen in Flammen auf. Sechs weitere wurden erheblich beschädigt, wie die Feuerwehr berichtete. Die Rettungskräfte waren bis in die frühen Morgenstunden mit den Löscharbeiten beschäftigt.

Zwei Hütten in der Kleingartenanlage in Frankfurt gingen in Flammen auf. Bild © Feuwerwehr Frankfurt

Berufsfeuerwehr und freiwillige Einheiten aus drei Frankfurter Stadtteilen waren mit zehn Löschfahrzeugen im Einsatz. Das Feuer hatte ein Notarzt auf der Rückkehr von einem Einsatz bemerkt. Die Höhe des Sachschadens steht den Behörden zufolge noch nicht fest. Die Polizei ermittelt wegen der Ursache des Brandes.

40 Hütten in Sachsenhausen unter Wasser

Zuvor hatte ein Wasserrohrbruch eine Kleingartenanlage in Frankfurt-Sachsenhausen unter Wasser gesetzt. Betroffen waren rund 40 Gartenhütten und das Vereinsheim von Kleingärtnern. Eine Hauptversorgungsleitung war am Freitag der Feuerwehr zufolge geborsten.

Das Wasser stand rund 60 Zentimeter hoch in der Anlage. Die Einsatzkräfte konnten aber wenig tun: Das Wasser musste erst einmal ablaufen.

Sendung: You-FM, 8.7.2018, 13 Uhr