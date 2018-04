60 Feuerwehrleute kämpften in der Nacht gegen die Flammen in einer Pizzeria in Homberg (Ohm).

60 Feuerwehrleute kämpften in der Nacht gegen die Flammen in einer Pizzeria in Homberg (Ohm). Bild © Philipp Weitzel

Feuer verursacht Riesenschaden in Pizzeria

Großeinsatz in Homberg (Ohm)

Meterhohe Flammen schlugen in der Nacht aus einer Pizzeria in Homberg (Ohm). Der Sachschaden ist enorm. Feuerwehrleute verhinderten Schlimmeres.

Gegen 0.30 Uhr ging in der Nacht zum Donnerstag der Alarm bei der Feuerwehr in Homberg (Ohm) (Vogelsberg) ein: Ein Brand in einer Pizzeria im Stadtteil Ober-Ofleiden. Die Flammen schlugen meterhoch aus den Fenstern des Gasthauses, wie die Polizei berichtete. Die beiden Bewohner der über der Pizzeria liegenden Wohnung konnten sich rechtzeitig ins Freie retten.

"Das lodert immer wieder"

Den rund 60 Feuerwehrleuten gelang es, das Übergreifen der Flammen auf ein Nachbarhaus und eine angebaute Scheune zu verhindern. Die in der Scheune abgestellten Fahrzeuge, darunter auch ein Oldtimer, wurden weitgehend verschont.

Der Schaden beträgt rund 750.000 Euro. Bild © Philipp Weitzel

Gegen 3 Uhr waren die Flammen unter Kontrolle, die Löscharbeiten dauerten aber noch bis in den Vormittag. "Das lodert immer wieder", sagte ein Polizeisprecher am frühen Morgen mit. Die Landesstraße an der Einsatzstelle konnte während der restlichen Löscharbeiten nur einspurig befahren werden.

Warum das Feuer ausbrach, ist nicht unklar. Der Schaden ist enorm: Die Polizei schätzt ihn auf etwa 750.000 Euro.

Sendung: hr-iNFO, 26.04.2018, 7.00 Uhr