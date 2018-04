In der Limburger Innenstadt ist ein Baumarkt abgebrannt. Der Schaden geht in die Hunderttausende. Häuser wurden evakuiert. Die Löscharbeiten dauerten auch am Donnerstagmorgen an.

Zu einem Großbrand ist es am späten Mittwochabend in einem Limburger Baumarkt gekommen. Mehrere Limburger Feuerwehren waren mit rund 200 Einsatzkräften die Nacht über im Einsatz. Ein Polizeisprecher sagte, dass die Löscharbeiten mit dem Bekämpfen von Glutnestern voraussichtlich noch den ganzen Donnerstag andauern werde.

Mehrere Straßen gesperrt

Der Markt, ein Traditionsbetrieb für Heimwerker, liegt nahe der Innenstadt. Zwei Wohnhäuser wurden evakuiert. Wann die Bewohner zurückkehren können, stand am Morgen noch nicht fest. Zuvor müssen Werte in der Luft gemessen werden.

Über Radio waren Anwohner aufgefordert worden, wegen der starken Rauchentwicklung Fenster und Türen geschlossen zu halten. Auch mehrere Straßenzüge wurden gesperrt.

Verletzte wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand. Der Schaden geht nach Worten des Sprechers vermutlich in die Millionen. Die Limburger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen

Sendung: hr-iNFO, 19.04.2018, 0.00 Uhr