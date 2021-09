Zwei Stunden dauerte es, bis der Brand in einem Limburger Wohnhaus gelöscht war.

Feuer zerstört Wohnhaus in Limburg, Supermarkt geräumt

Ein Wohnhaus ist in Limburg völlig ausgebrannt. Der Schaden geht in die Hunderttausende. In der Nachbarschaft wurde ein Supermarkt evakuiert.

Im Zentrum Limburgs ist am Donnerstag ein Wohnhaus komplett abgebrannt. Der Polizei zufolge dauerte es zwei Stunden, bis das Feuer gelöscht werden konnte. Ein Mensch aus einem Nachbarhaus sei mit einer leichten Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht worden, ein Feuerwehrmann habe ebenfalls eine leichte Brandverletzung erlitten.

Wegen der Rauchentwicklung habe ein angrenzender Supermarkt geräumt werden müssen, teilte die Polizei außerdem mit. Eine Person habe sich zum Zeitpunkt des Brandes im Haus befunden, die Flammen aber bemerkt und rechtzeitig die Flucht ergriffen. Einen Hund retteten Polizisten aus dem Haus.

Brandermittler untersuchen nun die Ursache fü das Feuer, dessen Schaden nach einer ersten Schätzung rund 300.000 Euro betragen dürfte. Der Polizei zufolge ist das Feuer wahrscheinlich im Dachgeschoss ausgebrochen.