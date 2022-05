Komplett abgebrannt sind zwei Einfamilienhäuser im nordhessischen Großalmerode. Der Sachschaden beträgt mehrere hunderttausend Euro.

Zwei Autos, eine Garage und zwei Wohnhäuser sind am Donnerstagabend in Großalmerode (Werra-Meißner) einem Brand zum Opfer gefallen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, brach das Feuer gegen 21.30 Uhr vermutlich zunächst in der Garage eines dritten Hauses aus. Von dort sprangen die Flammen auf zwei geparkte Autos und anschließend auf die beiden benachbarten Einfamilienhäuser über.

Die Häuser seien komplett zerstört worden. Dabei sei ein Schaden im mittleren sechsstelligen Bereich entstanden, hieß es bei der Polizei. Alle Bewohnerinnen und Bewohner konnten sich den Angaben zufolge rechtzeitig in Sicherheit bringen. Verletzte gab es nicht.

Ein weiteres benachbartes Einfamilienhaus wurde durch Löschwasser in Mitleidenschaft gezogen. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort. In den späten Abendstunden war der Brand gelöscht. Die Polizei ermittelt nun, wieso das Feuer ausbrach.