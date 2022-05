Vom Main über die Elbe ins Museum: Das alte Feuerlöschboot "Höchst" hat am Dienstag den letzten Teil seiner Reise nach Norderstedt (Schleswig-Holstein) angetreten.

Mit einem 450-Tonnen-Autokran wurde das ausgemusterte Boot auf einen Tieflader gehoben. Am Mittwochmorgen soll es am Feuerwehrmuseum ankommen. Da das Schiff 20 mal fünf Meter misst, muss der Transport einen Umweg von mehr als hundert Kilometern über ausreichend breite Straßen fahren. Das Boot war im Industriepark in Frankfurt-Höchst rund 60 Jahre im Einsatz.