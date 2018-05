Zahlreiche Anrufe haben die Polizei in Südhessen in der Nacht zum Pfingstmontag beschäftigt: Bürger berichteten von einem Feuerschein am Himmel. Die Ursache ließ sich rasch klären.

Ein zunächst unerklärlicher Feuerschein am nächtlichen Himmel versetzte Bürger in Südhessen in Aufregung: Besorgte Anrufer berichteten der Polizei in der Nacht zum Pfingstmontag von dem Phänomen.

Die Beamten in Darmstadt konnten beruhigen: Grund dafür war das Abfackeln von Gas beim Chemieunternehmen BASF in Ludwigshafen (Rheinland-Pfalz). "Über einen rund 140 Meter hohen Turm ist Gas verbrannt worden", sagte ein Sprecher. Die Polizei sei darüber informiert gewesen. Der Feuerschein sei durch die niedrige Wolkendecke kilometerweit bis nach Hessen reflektiert worden. Das Abfackeln wurde am Montagmittag wieder beendet.

Technischer Defekt sorgte für Betriebsunterbrechung

Ein technischer Defekt hatte am Sonntagabend gegen 20 Uhr eine Betriebsunterbrechung bei BASF ausgelöst. Das Unternehmen teilte via Twitter mit, dass es am Sonntagabend eine Störung in einem sogenannten Steamcracker gab - dort wird Rohbenzin mit Hilfe von Wasserdampf in Gas aufgespalten.

Weitere Informationen Steamcracker Der Steamcracker spaltet nach BASF-Angaben unter Zusatz von Wasserdampf bei etwa 850 Grad Hitze Rohbenzin auf. Dabei entstehen unter anderem Ethylen und Propylen. Daraus werden Kunststoffe, Lacke, Waschrohstoffe und Pflanzenschutzmittel hergestellt. Ende der weiteren Informationen

Die Sicherheitssysteme reagierten laut einer Unternehmersprecherin wie vorgesehen: Das Rohgas wurde über eine riesige Fackel verbrannt - und zwar fast 16 Stunden lang. Bis Montagmittag war den Angaben zufolge ein großer Feuerschein zu sehen und ein entsprechend lautes Geräusch zu hören. Verletzte gab es nicht.