Nach einer Serie von Bränden in der Umgebung hat die Polizei einen mutmaßlichen Feuerteufel geschnappt.

Der 40-Jährige sei bereits am Sonntag mit einem brennenden Stück Papier in der Hand an einer Straße erwischt worden, teilten die Beamten am Dienstag mit. Er kam zunächst in eine psychiatrische Einrichtung.