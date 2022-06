Bei Hainburg und Seligenstadt im Kreis Offenbach hat es in kürzester Zeit gleich drei Mal gebrannt. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

Gleich drei Brände innerhalb kurzer Zeit hat die Feuerwehr am Freitagabend und in der Nacht zum Samstag in Seligenstadt und Hainburg (Offenbach) bekämpfen müssen. Da sich in dem Gebiet seit Ende März die Brände häufen, geht die Polizei von absichtlich gelegten Feuern aus.

Eine Fläche rund 150 Quadratmetern Wald stand in Flammen. Bild © 5vision.media

Der erste Brand wurde am Freitag kurz vor 21 Uhr aus einem Waldstück in der Gemarkung des Hainburger Ortsteils Hainstadt gemeldet. Eine Fläche rund 150 Quadratmeter stand in Flammen. Die Polizei vermutet, dass das Feuer absichtlich gelegt wurde. In dem Wald wurden seit März sechs weitere Brände bekämpft, zuletzt ein Feuer am vergangenen Donnerstag.

Kurz vor Mitternacht brannten am Bauhof von Seligenstadt dort gelagerte Pflanzenabfälle. Auch in diesem Fall hält die Polizei es für unwahrscheinlich, dass sich das Feuer selbst entzündet hat. Zwischen beiden Brandorten liegen nur wenige Kilometer.

Offenbar an Holzlager gezündelt

Kurz nach 4 Uhr morgens stand - diesmal wieder in Hainstadt - ein Holzlager in einer Gartenanlage in Flammen. Das dort gelagerte Holz und der Unterstand brannten laut Polizei völlig ab. Zudem gerieten mehrere Bäume in Brand. Diese Flammen konnten von der Feuerwehr jedoch gelöscht werden. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf rund 4.000 Euro. Die Schäden der ersten beiden Brände wurden nicht beziffert.

Die Polizei rief Zeugen auf, Beobachtungen von verdächtigen Fahrzeugen und Personen in den Bereichen zu melden.

In Hainstadt stand ein Holzlager in einer Gartenanlage in Flammen. Bild © 5vision.media

