In einer Kita in Viernheim (Bergstraße) hat sich am Montag eine Vierjährige so unglücklich in einem Fahrrad eingeklemmt, dass die Feuerwehr anrücken musste.

Das Mädchen steckte mit dem Unterschenkel zwischen Tretkurbel und Rahmen des Rades fest. Die Feuerwehr musste den Fahrradrahmen mit einem Schneidegerät durchtrennen. Das Mädchen blieb unverletzt.