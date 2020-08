In der Nähe des Wiesbadener Hauptbahnhofs ist wegen der großen Hitze am Montag brennbares Gas aus einem Erdtank ausgetreten. Wegen der Explosionsgefahr wurden umliegende Häuser evakuiert. Am Abend gab die Feuerwehr Entwarnung.

Nach Angaben der Feuerwehr trat das brennbare Gas aus einem Erdtank aus. Dieser befindet sich am Gelände des Statistischen Bundesamts auf dem Gustav-Stresemann-Ring in der Nähe des Wiesbadener Hauptbahnhofs. Die Polizei warnte zunächst davor, dass der Tank noch explodieren könnte. Am Abend dann die Meldung der Feuerwehr: Die Gefahr ist gebannt.

Bei dem ausgetretenen Gas handelte es sich laut Feuerwehr um Flüssiggas, das beispielsweise in Heizungen verwendet wird. Der Tank habe sich durch die starke Sonneneinstrahlung erwärmt, was zu einem Druckanstieg im Inneren geführt habe, teilte die Feuerwehr mit.

Das Gas sei automatisch durch das Überdruckventil entwichen. Im Lauf des Einsatzes habe sich herausgestellt, dass aus einer Fernwärmeleitung warmes Wasser ausgetreten sei, was ebenfalls zur erhöhten Temperatur beigetragen habe.

Umliegende Häuser evakuiert

Die Feuerwehr legte den Tank frei und kühlte ihn herunter. Dadurch habe sich der Druckanstieg verlangsamt. Das Gas wurde kontrolliert von Spezialisten abgebrannt. Gegen 20.30 Uhr gab die Feuerwehr Entwarnung. Der Druck im Tank habe sich wieder normalisiert, eine Explosionsgefahr bestehe nicht mehr.

Ein Umkreis von 500 Metern war zur Gefahrenzone erklärt worden. Häuser in unmittelbarer Nähe des Tanks wurden evakuiert. Die Bewohner dürften in Kürze in ihre Häuser zurück, hieß es gegen 21 Uhr. Nach derzeitigen Erkenntnissen gebe es keine Verletzten. Auch die Straßen wurden gegen 20.30 Uhr wieder freigegeben.

Während des Einsatzes empfahl die Feuerwehr, das Gebiet um den Bahnhof weiträumig zu umfahren. Bewohner des Gefahrenbereichs waren angehalten, im Gebäude zu bleiben, alle Fenster und Türen geschlossen zu halten und Lüftungen sowie Klimaanlagen abzuschalten. Außerdem wurde davor gewarnt, brennende Zigaretten wegzuwerfen oder Streichhölzer anzuzünden.

Sendung: hr1, 10.8.2020, 22 Uhr