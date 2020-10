Feuerwehrleute kämpfen gegen den Brand in Trebur.

Bild © KeutzTV News

Feuerwehr findet Leiche bei Brand in Schreinerei-Gebäude

Schwierige Löscharbeiten in Trebur

In dem Anbau einer Schreinerei in Trebur ist ein Feuer ausgebrochen. Feuerwehrleute fanden dort eine Leiche. Um wen es sich handelt, ist noch unklar - genauso wie die genauen Umstände des Todes.

Das Feuer war am Samstagmorgen aus noch unbekannter Ursache im Gebäude neben einer Schreinerei in Trebur (Groß-Gerau) ausgebrochen. In dem Anbau befindet sich laut Polizei eine Wohnung. Dort fand die Feuerwehr bei den Löscharbeiten eine Leiche. Ob es sich dabei um die Bewohnerin handelt, ist noch unklar. Auch die genaue Todesursache sei noch nicht bekannt, sagte ein Polizeisprecher.

Anwohner hatten das Feuer im Ortsteil Geinsheim gegen 6 Uhr gemeldet. Die Löscharbeiten gestalten sich laut Feuerwehr schwierig und dauern noch an. "Die Feuerwehr musste immer wieder die auflodernden Flammen löschen", sagte ein Polizeisprecher. Ob das Feuer auch auf die Werkstatt übergriff, konnte er nicht sagen. Wegen der starken Rauchentwicklung sollten Anwohner zeitweise Fenster und Türen geschlossen halten.

Die Höhe und das Ausmaß des Schadens sind ebenfalls noch unbekannt. Die Staatsanwaltschaft und die Kriminalpolizei haben die Ermittlungen übernommen.

