Bei Löscharbeiten in einem Wohnhaus in Michelstadt sind die Einsatzkräfte auf eine bis zur Unkenntlichkeit verbrannte Person gestoßen. Das Haus wurde durch die Flammen zerstört.

Am späten Freitagabend hat ein Brand in einem Wohnhaus in Michelstadt (Odenwald) einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Bei den Löscharbeiten stießen die Einsatzkräfte auf eine Leiche, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Die Feuerwehr wurde gegen 23.25 Uhr alarmiert. Beim Eintreffen schlugen die Flammen bereits aus den Fenstern Aufgrund der extremen Hitzeentwicklung konnten sich die Einsatzkräfte erst nach einiger Zeit ins Gebäude vorkämpfen. Die Hitze war so hoch, dass sogar das Visier eines Feuerwehrhelms schmolz.

Bis zur Unkenntlichkeit verbrannt

Im Inneren des Hauses entdeckten die Feuerwehrleute eine leblose Person. Weil die Leiche jedoch bis zur Unkenntlichkeit verbrannte, ließ sich nicht feststellen, ob es sich dabei um die Bewohnerin des Hauses handelt. Eine Obduktion soll Klarheit bringen.

Unklar ist auch, warum das Feuer ausbrach. Das Gebäude ist durch die Flammen einsturzgefährdet, teilweise musste ein Bagger sogar Gebäudeteile einreißen, damit die Feuerwehr die Glutnester bekämpfen konnte. Insgesamt waren 130 Feuerwehr- und Rettungskräfte im Einsatz.

Einsatzkräfte von Notfallseelsorge betreut

Verletzt wurde darüber hinaus niemand, die Bewohner der angrenzenden Häuser konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Die Einsatzkräfte, die die Leiche fanden, wurden von der Notfallseelsorge betreut. Den Schaden schätzt die Polizei auf mehrere zehntausend Euro.

