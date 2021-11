Die Feuerwehr am Einsatzort in Groß-Zimmern.

Die Feuerwehr am Einsatzort in Groß-Zimmern. Bild © 5vision.media

Leiche nach Brand in Groß-Zimmern entdeckt [Audioseite]

Feuerwehr findet Leiche nach Brand in Groß-Zimmern

Bei Löscharbeiten im südhessischen Groß-Zimmern ist eine Person tot aufgefunden worden. Es soll sich dabei um eine 75 Jahre alte Hausbewohnerin handeln.

Beim Löschen eines Dachstuhlbrandes hat die Feuerwehr am Dienstagvormittag in einem Wohnhaus in Groß-Zimmern (Darmstadt-Dieburg) eine tote Person gefunden. Die Polizei geht davon aus, dass es sich dabei um eine 75 Jahre alte Hausbewohnerin handelt.

Weitere Personen wurden laut Polizei bei dem Brand nicht verletzt. Wie es zu dem Feuer kam, ist noch unklar. Auch zur Höhe des Schadens konnte die Polizei noch keine Aussagen machen. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen.