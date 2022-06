In diesem Silo brennt es seit gestern Mittag.

In diesem Silo brennt es seit gestern Mittag. Bild © Fulda Info

Brand in Holzspäne-Silo in Schlüchtern

Spezialfirma soll Brand in Holzsilo löschen

Seit einem Tag kämpft die Feuerwehr in Schlüchtern gegen einen Brand in einem Holzspäne-Silo. Weil bislang alle Versuche scheiterten, die Glut zu ersticken, rückt nun eine Spezialfirma aus Nordrhein-Westfalen an.

Wie die Feuerwehr mitteilte, wurde das Feuer im Holzspänelager einer Behindertenwerkstatt in Schlüchtern (Main-Kinzig) bereits am Montagmittag entdeckt. Der Schwelbrand ist seit Dienstagmorgen zwar unter Kontrolle, konnte bislang aber noch nicht gelöscht werden.

Die Einsatzkräfte versuchten demnach zuerst, das Innere des Silos mit Wasser zu löschen. Ebenfalls erfolglos versuchte die Werkfeuerwehr des Darmstädter Chemiekonzerns Merck, das Feuer mit Kohlendioxid zu ersticken.

Eine Spezialfirma aus Dortmund soll die Glut nun mit Stickstoff ersticken. Dies kann nach Einschätzung der Experten noch weitere 24 Stunden dauern.

100.000 Euro Schaden

Bei dem Löscheinsatz wurde ein Feuerwehrmann leicht verletzt. Die Polizei schätzt den bisherigen Schaden auf rund 100.000 Euro. Als Brandursache wird ein technischer Defekt vermutet.