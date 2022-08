Ein Hund ist am Dienstag im Gewölbekeller eines Gasthauses in Oestrich-Winkel (Rheingau-Taunus) in einen sechs Meter tiefen Schacht gefallen.

Nach Angaben der Feuerwehr vom Mittwoch retteten die Einsatzkräfte die französische Bulldogge mithilfe einer Teleskopleiter. Der Hund blieb unverletzt.