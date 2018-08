Feuerwehr in Wiesbaden rettet Katze aus Schornstein

Das Versteck einer Katze ist für das Tier zur Falle geworden. Sie hatte sich in einen Schornstein geflüchtet und kam alleine nicht mehr heraus. Erst die Feuerwehr wusste, was zu tun war.

Für einen Rettungseinsatz sind Kräfte der Berufsfeuerwehr Wiesbaden am Montag auf das Dach eines Mehrfamilienhauses gestiegen. Eine Katze saß im Schornstein des Hauses fest, nachdem sie sich dorthin geflüchtet hatte. Einem Sprecher zufolge fanden in dem Haus Renovierungsarbeiten statt. Wahrscheinlich habe das der Katze Angst eingejagt.

Lagebeurteilung vom Dach aus

Das Tier namens Inti war zunächst den Schornstein ein Stück hinabgeklettert, bis es festsaß und nicht mehr aus eigener Kraft herausklettern konnte. Ein Mitarbeiter der Feuerwehr stieg auf das Dach, um sich einen Eindruck von der Situation der Katze zu verschaffen.

Mehrere Optionen, den Vierbeiner zu retten, wurden diskutiert. "Wir haben überlegt, ob wir den Schornstein aufstemmen sollen, haben das aber wieder verworfen", sagte der Sprecher. Schließlich sei die Katze immer weiter hinabgeklettert bis ins Kellergeschoss.

Katze und Herrchen finden wieder zusammen

Wieder vereint: Katze Inti und ihr Besitzer Bild © Wiesbaden112.de

Dort öffneten die Retter eine so genannte Revisionsklappe zu der Röhre. Durch eine kleine Öffnung in der Wand ließ sich Inti aus dem Schornstein locken. Danach konnte der glückliche Besitzer sein geliebtes Haustier wieder in die Arme schließen. Inti war äußerlich unverletzt, wurde aber sicherheitshalber zur tierärztlichen Untersuchung gebracht.