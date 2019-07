Feuerwehr lässt 1.000 Strohballen an A66 abbrennen

"Löschen nicht sinnvoll" Feuerwehr lässt 1.000 Strohballen an A66 abbrennen

An der A66 bei Hofheim sind rund 1.000 Strohballen in Brand geraten und haben für Behinderungen im Bahn- und Straßenverkehr gesorgt. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an, verzichtete aber auf ein Löschen des Strohs.

In Hofheim (Main-Taunus) sind am späten Montagabend rund 1.000 Strohballen in Flammen aufgegangen. Laut Polizei meldeten gegen 23 Uhr mehrere Verkehrsteilnehmer den Brand, der von der A66 und einer benachbarten Kreisstraße zu sehen war. Als die Feuerwehr mit einem größeren Aufgebot eintraf, waren die Flammen bereits meterhoch.

Wegen der starken Rauchentwicklung musste ein Abschnitt der angrenzenden ICE-Strecke Frankfurt-Köln für eine Stunde gesperrt worden. Es kam zu Behinderungen im Bahn- und Straßenverkehr.

Brandstiftung nicht ausgeschlossen

Die Einsatzkräfte entschieden sich dazu, die Ballen kontrolliert abbrennen zu lassen. "Die Strohballen wirken wie Pellets in einem Kamin. Wir müssten das gepresste Stroh auseinander ziehen, dabei würden unendliche viele Glutnester entstehen", sagte Andreas Schrell von der Feuerwehr Hofheim dem hr. Dies wollte man sich ersparen.

"Ein Löschen wäre nicht sinnvoll, also haben wir uns darauf beschränkt, die Umgebung zu schützen", erklärte der Stadtbrandinspektor. Voraussichtlich sollte der Einsatz bis Mittwochmittag andauern.

Die Ursache des Feuers war zunächst unklar. Die Ermittler schließen Brandstiftung nicht aus. Es entstand ein Sachschaden im höheren vierstelligen Bereich.