Feuerwehrleute klettern über eine Drehleiter ins Innere des Hauses in Wiesbaden, wo es in der Nacht zum Donnerstag brannte. Bild © Wiesbaden112.de

"Dramatischer" Einsatz in Wiesbaden

Beim Brand eines Wohnhauses in Wiesbaden sind zehn Menschen zum Teil schwer verletzt worden. Die Feuerwehr rettete Bewohner mit Drehleitern aus dem Gebäude. Manche waren aufs Dach geflüchtet.

Das Feuer ist am frühen Donnerstagmorgen gegen 3.30 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Wiesbadener Innenstadt ausgebrochen, wie die Feuerwehr mitteilte. Zahlreiche Notrufe seien bei der 112 eingegangen. Als die Einsatzkräfte eintrafen, schlugen die Flammen bereits aus einem Fenster im zweiten Stock.

Die Feuerwehr musste Verstärkung anfordern, denn etwa 25 Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses befanden sich noch im Gebäude. Einige von ihnen hatten sich vor den Flammen auf das Dach gerettet. Mit zwei Drehleitern holte die Feuerwehr die Menschen vom Dach und aus den oberen Stockwerken.

Zwei Schwerverletzte

Mehrere Einsatzkräfte gingen in das Gebäude, um die übrigen Bewohner durch das verrauchte Treppenhaus nach draußen zu bringen. Die Stadt Wiesbaden sprach von einer "dramatischen Menschenrettung". Zehn Bewohnerinnen und Bewohner erlitten eine Rauchgasvergiftung, zwei von ihnen wurden schwer verletzt. Sie kamen ins Krankenhaus. Die anderen Bewohner wurden von der Johanniter Unfallhilfe und von Seelsorgern betreut.

Auch das Nachbarhaus wurde zwischenzeitlich geräumt. Dessen Bewohnerinnen und Bewohner konnten aber bereits zurückkehren.

Mehr als 100 Einsatzkräfte

Das Feuer ist inzwischen gelöscht. Die Feuerwehr war am Morgen noch mit dem Löschen letzter Glutnester beschäftigt. Ein Sprecher sagte, der Einsatz sollte am Vormittag enden. 60 Feuerwehrleute und 55 Rettungskräfte waren insgesamt im Einsatz.

Zur Brandursache war zunächst nichts bekannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Die Polizei geht von einem Schaden von mehreren zehntausend Euro aus.

Sendung: hr-iNFO, 01.04.2021, 8 Uhr