Die Feuerwehr hat einen bewusstlosen Mann aus einer Wohnung voller Rauch in Bad Hersfeld gerettet.

Er sei in der Nacht zum Mittwoch mit einer schweren Rauchvergiftung in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte das Polizeipräsidium Osthessen am Morgen mit. Entgegen erster Berichte habe die Wohnung nicht in Brand gestanden, erklärte ein Polizeisprecher.

Ursache der Rauchentwicklung sei nach ersten Erkenntnissen der Feuerwehr ein defektes Elektrogerät gewesen, hieß es.