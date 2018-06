Stundenlang kühlten die Einsatzkräft zwei Gastanks, die an der brennenden Scheune in Usingen standen.

150.000 Euro Schaden in Usingen

Bei einem Feuer in Usingen ist eine zu einem Wohnhaus umgebaute Scheune komplett abgebrannt. Die Feuerwehr hat noch Schlimmeres verhindert: Am Gebäude standen zwei Flüssiggastanks.

Bei dem Brand einer umgebauten Scheune in Usingen (Hochtaunuskreis) ist das Haus teilweise eingestürzt. Mehr als 100 Einsatzkräfte waren am Samstagmittag im Einsatz, wie Usingens Stadtbrandinspektor Michael Grau berichtete. Nach Polizeiangaben entstand ein Schaden in Höhe von rund 150.000 Euro.

Die Feuerwehr hat ein noch größeres Unglück verhindert: An dem Gebäude standen zwei Flüssiggastanks, die stundenlang mit Löschwasser gekühlt wurden.

Auch mehrere kleine Gasflaschen im Inneren des Hauses wurden mit Löschwasser gekühlt.

Haus unbewohnbar - Brandursache noch unklar

Im eng bebauten alten Dorfkern des Usinger Ortsteils Wernborn musste die Feuerwehr auch ein direkt angrenzendes Wohnhaus sowie gegenüber stehende Häuser vor dem Feuer schützen. "Inzwischen ist das Technische Hilfswerk vor Ort und beginnt mit Abstützungsmaßnahmen", sagte Grau. Dazu gehöre auch, eine Zufahrt zu einem Hinterhof mit weiteren Wohngebäuden abzusichern.

"Das Haus ist nicht mehr bewohnbar", erklärte der Stadtbrandinspektor. Dem Eigentümer werde eine Ersatzwohnung zur Verfügung gestellt. Die Abstütz- und Nachlöscharbeiten sollten noch bis in den späten Samstagabend dauern.

Wo genau und warum das Feuer ausbrach, war am Samstag unklar. Verletzt wurde niemand.