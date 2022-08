Waldbrand in Niederrad

Feuerwehr Waldbrand in Niederrad

Die Feuerwehr hat am Dienstagabend einen Waldbrand im Frankfurter Stadtteil Niederrad gelöscht.

In Nähe einer Bahnlinie standen gut 400 Quadratmeter Laub und Holz im Bodenbereich in Flammen, wie die Feuerwehr am Mittwoch mitteilte. Zur Brandursache wird ermittelt.