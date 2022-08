Waldbrand in Groß-Umstadt

Feuerwehreinsatz Waldbrand in Groß-Umstadt

Ein Brand in einem Waldstück im Groß-Umstadter Stadtteil Dorndiel (Darmstadt-Dieburg) hat die Feuerwehr in der Nacht zum Mittwoch mehrere Stunden in Atem gehalten.

Verletzt worden sei niemand, sagte ein Sprecher. Die Ursache des Brandes auf einer etwa 200 bis 300 Quadratmeter großen Fläche sowie die Schadenshöhe waren laut Polizei zunächst unklar.