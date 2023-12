Feuerwehreinsatz wegen Dachstuhlbrand in Alsfeld

Kurzmeldung Feuerwehreinsatz wegen Dachstuhlbrand in Alsfeld

Ein Hausbrand hat am Freitagabend in Alsfeld die Rettungskräfte alarmiert.

Nach Angaben der Polizei geriet der Dachstuhl einer Doppelhaushälfte in der Vogelsberg-Gemeinde in Vollbrand. Zwei Bewohner konnten rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden. Die Brandursache ist noch unklar. Auch zur Höhe des Sachschadens machte die Polizei zunächst keine Angaben.