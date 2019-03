Heftiger Sturm und Regen haben am Samstag vielerorts in Hessen die Feuerwehren auf Trab gehalten. In Frankfurt stürzte eine Fichte auf ein Wohnhaus, in Nordhessen fielen mehrere Bäume um und blockierten Straßen.

Im Frankfurter Gutleutviertel musste die Feuerwehr eine Baustelle sichern. Bild © Feuerwehr Frankfurt

Im Frankfurter Stadtteil Heddernheim kippte am Samstagabend eine etwa 25 Meter hohe Fichte um und landete auf dem Dach eines Wohnhauses. Menschen kamen nicht zu Schaden, wie die Feuerwehr mitteilte. Wegen des starken Windes gestalteten sich die Bergungsarbeiten aber schwierig. Die Feuerwehr räumte zur Sicherheit mehrere Wohnungen, die Bewohner wurden derweil in einem Feuerwehrbus untergebracht oder kamen bei Bekannten unter.

Im Frankfurter Gutleutviertel musste die Feuerwehr ausrücken, um an einem Neubau Holzteile und Bauplanen zu sichern.

Im Bereich des Polizeipräsidiums Nordhessen gingen bei der Polizei am frühen Abend mehr als 30 Meldungen wegen Sturmschäden ein. Mehrere Bäume stürzten wegen des starken Windes um und fielen auf Straßen, unter anderem auf der A7 und der A44. Die Auswirkungen hielten sich nach Angaben eines Polizeisprechers aber in Grenzen. Zwei Dächer von Häusern wurden in Teilen abgedeckt, und in vier Fällen kam es zu Schäden im Bereich von Baustellen. Menschen wurden laut Polizei nicht verletzt.

Auf der A66 bei Neuhof in Osthessen kam es zu einem Unfall mit einem Sportwagen, der möglicherweise auch im Zusammenhang mit dem Sturm entstanden sein könnte.

Auch am Sonntag ist mit heftigem Wind zu rechnen, außerdem sagen die Meteorologen Regen voraus. Zwar lässt sich zwischendurch auch manchmal die Sonne blicken, es dürfte aber überwiegend ungemütlich werden. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor "markantem Wetter". Es bestehe die Gefahr schwerer Sturmböen, bei Gewittern seien auch orkanartige Böen möglich.