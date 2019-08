Zwei Tage nach dem verheerenden Unwetter sind die Folgen im Rhein-Main-Gebiet immer noch zu spüren. Die Feuerwehr ist vielerorts noch im Dauereinsatz, und der Bahnverkehr ist auf einigen Strecken stark eingeschränkt.

Videobeitrag Video Video zum Video Aufräumen nach dem Unwetter [Videoseite] Ende des Videobeitrags

Lose Dachziegel, umgefallene Bäume und Äste, die abzustürzen drohen: Auch am Dienstag hat die Feuerwehr in Langen (Offenbach) immer noch alle Hände voll zu tun. Allein in dieser Stadt waren zwei Tage nach dem Unwetter vom Sonntagabend noch an rund 20 Stellen Sturmschäden zu beseitigen.

Und auch für Bahnreisende sind die Folgen des Unwetters weiterhin spürbar. So ist der Verkehr auf der vielbefahrenen Strecke zwischen Frankfurt und Mannheim noch immer eingeschränkt. "Leider sind die Beschädigungen entlang der Strecke umfangreicher als zunächst angenommen", teilte die Bahn am Dienstag mit. Fernverkehrszüge werden weiterhin über Darmstadt umgeleitet. Dadurch könne es zu Verzögerungen bis zu 40 Minuten kommen.

Kein Verkehr zwischen Hanau und Aschaffenburg

Betroffen ist auch die Strecke zwischen Hanau und Aschaffenburg. Hier fährt weiterhin gar nichts. ICE, die zwischen Frankfurt und Würzburg verkehren, werden umgeleitet und verzögern sich bis zu 60 Minuten. Die Aufräum- und Reparaturarbeiten sollen in beiden Fällen noch mindestens bis zum Abend andauern.

Auch im Straßenverkehr gibt es an einigen Stellen noch Behinderungen. Betroffen war etwa die B486 bei Mörfelden-Walldorf sowie bei Dreieich-Offenthal. In beiden Fällen ist die Bundesstraße wegen Aufräumarbeiten gesperrt, voraussichtlich bis zum Nachmittag.

Bei dem Unwetter am Sonntagabend waren mehr als 20 Menschen verletzt worden. Keller wurden überflutet, Dächer abgedeckt, Bäume entwurzelt. Straßen waren über Stunden hinweg unpassierbar. Der Schaden geht in die Millionen.

Sendung: hr-fernsehen, hessenschau kompakt, 20.08.2019, 13.00 Uhr