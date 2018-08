Heftiger Regen hat am Dienstagnachmittag im Kreis Darmstadt-Dieburg und auch in Mittelhessen zu zahlreichen Einsätzen der Feuerwehr geführt. Unter anderem steckte ein Linienbus fest.

Die Feuerwehren in Alsbach-Hähnlein, Bickenbach und Seeheim-Jugenheim (Darmstadt-Dieburg) meldeten nach einem schweren Unwetter mit Starkregen am Dienstagnachmittag 80 Einsatzorte. "Betroffen sind teilweise auch Wohnungen in tiefer gelegenen Räumlichkeiten", teilten die Feuerwehren mit. Auch die Feuerwehr Pfungstadt helfe in den Kommunen.

Ein Einsatz betraf die A67. Hier war nach Angaben der Polizei zwischen Pfungstadt und Darmstadt ein Baum auf die Fahrbahn gestürzt, den die Feuerwehr wegräumte.

Linienbus steckt fest

Auch aus der Region Marburg-Biedenkopf wurden Unwetterschäden gemeldet. Auf einer Landstraße bei Rauschenberg-Schwabendorf wurde ein Linienbus von umstürzenden Bäumen eingeschlossen, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Feuerwehr rückte an, um die Stämme zu zersägen. Verletzt wurde niemand.

Auch in Amöneburg lag ein Baum quer. In Kirchhain liefen Keller voll, im Ortsteil Kleinseelheim schlug der Blitz ein 40 mal 40 Zentimeter großes Loch in ein Dach. Den Brand konnte die Feuerwehr löschen.

Der Deutsche Wetterdienst hatte am Nachmittag und am frühen Abend vor schweren Unwettern in verschiedenen Teilen Hessens gewarnt.