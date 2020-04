Mehrere hunderttausend Euro Schaden hat ein Brand auf einem Reiterhof im Main-Kinzig-Kreis verursacht. Noch während der Löscharbeiten fasste die Polizei einen Feuerwehrmann. Er soll das Feuer gelegt haben.

Der Alarm bei der Feuerwehr in Neuberg-Ravolzhausen (Main-Kinzig) ging am Sonntag gegen 4.45 Uhr ein: Auf dem Sophienhof brenne es. Als die Einsatzkräfte dort eintrafen, stand eine Lagerhalle voll in Flammen. Darin lagerten Stroh- und Heuballen. Auf dem Dach war eine Photovoltaikanlage installiert, weswegen die Polizei den Schaden auf einen mittleren sechsstelligen Betrag schätzt.

Eine mit Stroh und Heu bestückte Lagerhalle auf dem Reiterhof in Neuberg brannte ab. Bild © Keutz TV-News

Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers auf den benachbarten Pferdestall verhindern. Die Betreiber des Reiterhofs und die Einsatzkräfte konnten alle Tiere unverletzt ins Freie führen. Auch Menschen verletzten sich nicht. Fahrzeuge und weitere Gebäude auf dem Anwesen blieben unbeschädigt.

Mehrere Brände im Gemeindegebiet

Noch während des laufenden Einsatzes, der sich bis in den Sonntagvormittag hineinzog, nahmen Beamte der Kriminalpolizei einen an den Löscharbeiten beteiligten Feuerwehrmann aus Neuberg fest. Er soll diesen Brand sowie weitere kleinere Feuer in den jüngeren Vergangenheit im Gemeindegebiet gelegt haben. Der Verdacht gegen ihn bestand wohl schon vor dem Einsatz am Sonntagmorgen, weswegen die Kripo bereits vor Ort war. Nähere Angaben zu dem Verdächtigen machte die Polizei nicht.

