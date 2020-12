Was an Silvester trotz Corona erlaubt ist - und was nicht

Während es an Weihnachten Lockerungen für private Treffen gab, gelten an Silvester im Pandemie-Jahr strenge Regelungen. Unsere Übersicht zeigt, was in welchem Kreis erlaubt ist.

Mit wie vielen Menschen darf ich feiern?

An Silvester gelten die allgemeinen Kontaktbeschränkungen. Das bedeutet, es dürfen sich maximal fünf Menschen aus zwei Haushalten treffen. Kinder unter 14 Jahren werden dabei nicht mitgezählt. Feiern und Versammlungen in der Öffentlichkeit sind nicht erlaubt.

Ob die Personenzahl in Privatwohnungen eingehalten wird, werden die Behörden an Silvester allerdings ebenso wenig kontrollieren wie an Weihnachten. Das Sozialministerium rät aber, auch an Silvester Vorsicht walten zu lassen und die Personengrenze nicht auszuschöpfen.

Darf ich Böller und Raketen kaufen?

Zwar haben Aldi und Lidl in ihren Prospekten vor den Feiertagen mit Böllern und Raketen geworben. Doch der Verkauf von Feuerwerk und Pyrotechnik ist in diesem Jahr bundesweit untersagt . Verboten ist genau genommen die Abgabe von Feuerwerk unabhängig vom Bestelldatum oder Vertriebsweg. Auch, wer bereits vor Monaten Pyrotechnik im Internet bestellt hat, darf die Lieferung in diesem Jahr also nicht mehr erhalten. Unter das Verbot fallen auch Wunderkerzen. Himmelslaternen sind seit 2009 verboten.

Das Regierungspräsidium Gießen kündigte Kontrollen an. "Lassen Sie die Finger von illegalen Böllern und verzichten Sie auf Basteleien jeglicher Art", warnte der Präsident des Regierungspräsidiums Christoph Ullrich. "Dass so etwas schlimm ausgehen kann, haben wir gerade erst in Kassel erlebt." Dort hatte ein Mann versucht, selbst Böller herzustellen. Dabei kam es zu einer Explosion, der Mann wurde schwer verletzt.

Wo ist Feuerwerk erlaubt?

Wer noch Feuerwerk aus den Vorjahren im Keller hat, darf dieses trotz des Verkaufsverbots anzünden. Allerdings verbietet die hessische Corona-Verordnung Feuerwerk "an publikumsträchtigen öffentlichen Orten". Auf welche Straßen und Plätze das zutrifft, entscheiden die einzelnen Kreise und Städte.

In zahlreichen Kreise gilt in der Silvesternacht ein Feuerwerk-Verbot im gesamten öffentlichen Raum. Darunter sind die Kreise: Bergstraße, Darmstadt-Dieburg, Fulda, Gießen, Groß-Gerau, Hersfeld-Rotenburg, Kassel, Limburg-Weilburg, Main-Kinzig, Odenwald, Schwalm-Eder, Vogelsberg, Waldeck-Frankenberg und Wetterau.

und Auch der Werra-Meißner-Kreis und der Kreis Marburg-Biedenkopf planen Feuerwerkverbote im öffentlichen Raum. Die Details geben die Kreise noch bekannt.

und der Kreis planen Feuerwerkverbote im öffentlichen Raum. Die Details geben die Kreise noch bekannt. Im Kreis Offenbach bezieht sich das Verbot auch auf Privatgrundstücke. Die Verordnung beziehe sich auf das gesamte Kreisgebiet, das schließe den eigenen Garten ein, sagte eine Sprecherin dem hr.

bezieht sich das Verbot auch auf Privatgrundstücke. Die Verordnung beziehe sich auf das gesamte Kreisgebiet, das schließe den eigenen Garten ein, sagte eine Sprecherin dem hr. Die Stadt Offenbach verbietet Feuerwerk in allen Bereichen, in denen auch die Maskenpflicht gilt: auf Hafenplatz und Hafentreppe, in der Innenstadt, den Einkaufsstraßen in Bieber und Bürgel. Zusätzlich ist Feuerwerk auf dem Goetheplatz, Mathildenplatz, Mainvorgelände, Europaplatz, Ostendplatz, am Reichstag und der Dalles in Bürgel verboten.

verbietet Feuerwerk in allen Bereichen, in denen auch die Maskenpflicht gilt: auf Hafenplatz und Hafentreppe, in der Innenstadt, den Einkaufsstraßen in Bieber und Bürgel. Zusätzlich ist Feuerwerk auf dem Goetheplatz, Mathildenplatz, Mainvorgelände, Europaplatz, Ostendplatz, am Reichstag und der Dalles in Bürgel verboten. In Frankfurt gilt das Verbot in Altstadt, Innenstadt und im Bahnhofsviertel sowie in einzelnen Bereichen weiterer Stadtteile. Eine Karte finden Sie hier .

gilt das Verbot in Altstadt, Innenstadt und im Bahnhofsviertel sowie in einzelnen Bereichen weiterer Stadtteile. Eine Karte finden Sie . Die Stadt Fulda verweist auf die Regelung des Kreises. Demnach ist Feuerwerk ausschließlich auf Privatgrundstücken erlaubt.

verweist auf die Regelung des Kreises. Demnach ist Feuerwerk ausschließlich auf Privatgrundstücken erlaubt. Auch Marburg verwies auf Anfrage auf den Kreis Marburg-Biedenkopf, der seine Regelung am Montag aber noch nicht veröffentlicht hatte. Generell gelte in Marburg seit Jahren ein Feuerwerksverbot unter anderem in der kompletten Oberstadt inklusive dem Bereich des Schlosses, des Lutherischen Kirchhofs sowie die Fläche vor der Elisabethkirche.

verwies auf Anfrage auf den Kreis Marburg-Biedenkopf, der seine Regelung am Montag aber noch nicht veröffentlicht hatte. Generell gelte in Marburg seit Jahren ein Feuerwerksverbot unter anderem in der kompletten Oberstadt inklusive dem Bereich des Schlosses, des Lutherischen Kirchhofs sowie die Fläche vor der Elisabethkirche. Der Hochtaunuskreis und der Main-Taunus-Kreis haben angekündigt, einzelne Plätze zu benennen, auf denen Feuerwerk verboten ist. Eine Liste wird vor Silvester veröffentlicht.

und der haben angekündigt, einzelne Plätze zu benennen, auf denen Feuerwerk verboten ist. Eine Liste wird vor Silvester veröffentlicht. Der Lahn-Dill-Kreis hat bereits eine Liste mit öffentlichen Plätzen veröffentlicht, auf denen das Abbrennen von Feuerwerk verboten ist. Dies betrifft mehrere Gemeinden und Städte.

hat bereits eine Liste mit öffentlichen veröffentlicht, auf denen das Abbrennen von Feuerwerk verboten ist. Dies betrifft mehrere Gemeinden und Städte. Der Rheingau-Taunus-Kreis erlässt kein Feuerwerkverbot. Der Kreis verwies aber darauf, dass auf belebten öffentlichen Plätzen generell kein Feuerwerk abgebrannt werden darf - ebenso wie in engen Gassen, in der Umgebung von Kirchen sowie Krankenhäusern, Senioren- und Pflegeeinrichtungen.

erlässt kein Feuerwerkverbot. Der Kreis verwies aber darauf, dass auf belebten öffentlichen Plätzen generell kein Feuerwerk abgebrannt werden darf - ebenso wie in engen Gassen, in der Umgebung von Kirchen sowie Krankenhäusern, Senioren- und Pflegeeinrichtungen. In Kassel ist das Abbrennen von Feuerwerkskörpern an bestimmten öffentlichen Orten verboten - zum Beispiel in der Karlsaue, dem Umfeld des Schlosses Orangerie und des Schlosses Wilhelmshöhe sowie des Kasseler Wahrzeichens Herkules.

ist das Abbrennen von Feuerwerkskörpern an bestimmten öffentlichen Orten verboten - zum Beispiel in der Karlsaue, dem Umfeld des Schlosses Orangerie und des Schlosses Wilhelmshöhe sowie des Kasseler Wahrzeichens Herkules. Auch in Wiesbaden darf an publikumsträchtigen öffentlichen Orten kein Feuerwerk abgebrannt werden - dazu gehören das Bowling Green, der Kranzplatz, der Platz der Deutschen Einheit, der Schlossplatz, das Dernsche Gelände, der Kulturpark sowie das Rheinufer in Biebrich und in Mainz-Kastel. Genau nachzulesen sind die Beschränkungen in der Allgemeinverfügung der Landeshauptstadt .

Vor dem Hintergrund der hohen Verletzungsgefahr und der bereits enormen Belastung des Gesundheitssystems empfehlen die Kreise dringend, dieses Mal auch auf das Böllern auf dem eigenen Grundstück zu verzichten.

"Zünden Sie kein Feuerwerk auf Ihrem Balkon oder Ihrem Hof, wenn es im öffentlichen Raum verboten ist", appelliert der Gießener Regierungspräsident Ullrich. "Die Beschäftigten in den Krankenhäusern und der Rettungsdienste, die wegen Corona bereits enorm unter Druck stehen, sowie nicht zuletzt die Feuerwehren werden es Ihnen danken."

Gelten die Ausgangssperren auch an Silvester?

Ja, die Ausgangssperren in den Corona-Hotspots gelten auch an Silvester. Zwischen 21 Uhr am Silvesterabend und 5 Uhr am Neujahrsmorgen dürfen Wohnung oder Haus nur in Ausnahmefällen verlassen werden - etwa um zur Arbeit zu fahren oder wegen eines medizinischen Notfalls. Auf dem eigenen Grundstück darf man sich natürlich noch aufhalten.

Aber Besuche bei Freunden und Nachbarn sind ab 21 Uhr nicht mehr möglich. Wer trotzdem zusammen mit einem anderen Haushalt Silvester feiern will, muss also bis 5 Uhr bleiben oder im Zweifel übernachten. Derzeit gelten die Ausgangssperren in 15 hessischen Städten und Kreisen:

Externer Inhalt Externen Inhalt von Datawrapper (Datengrafik) anzeigen? An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von Datawrapper (Datengrafik). Beim Laden des Inhalts werden Daten an den Anbieter und ggf. weitere Dritte übertragen. Nähere Informationen erhalten Sie in unseren Datenschutzbestimmungen . Externe Inhalte von Datawrapper (Datengrafik) zukünftig immer anzeigen. Inhalt anzeigen Einstellungen An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von Datawrapper (Datengrafik). Da Sie in Ihrem Browser Javascript deaktiviert haben, kann dieser hier nicht angezeigt werden. Der nachfolgende Link öffnet den Inhalt auf der Seite des Anbieters. Datawrapper (Datengrafik)-Inhalt öffnen Ende des externen Inhalts Einstellungen

Den Main-Kinzig-Kreis müssen ortsfremde Besucher und Besucherinnen bis 21 Uhr verlassen. Übernachtungen beim Gastgeber sind dort nicht erlaubt.

Ist Alkohol erlaubt?

Auch an Silvester darf in Hessen in der Öffentlichkeit kein Alkohol getrunken werden. In Corona-Hotspots, also Kreisen und Städten mit einer Ausgangssperre, sowie im Kreis Groß-Gerau darf auch kein Alkohol zum sofortigen Verzehr verkauft werden.

In Wiesbaden dürfen Gaststätten, Hotels, Kioske, Restaurants und Tankstellen ab 19 Uhr am Silvesterabend bis 6 Uhr am Neujahrsmorgen generell keine alkoholischen Getränke verkaufen. Die enthemmende Wirkung von Alkohol trage dazu bei, dass etwa die Abstandsregeln nicht eingehalten würden, hieß es zur Begründung.

Sendung: hr-iNFO, hessenschau, 28.12.2020, 9.05 Uhr