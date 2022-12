Das ist in Hessens Städten an Silvester wieder möglich

Erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie können die Hessen den Jahreswechsel ohne Corona-Einschränkungen feiern – und böllern. Zwei angedachte Silvester-Highlights entfallen aus finanziellen Gründen.

Böller, Feuerwerk, in der Menschenmenge das neue Jahr 2023 begrüßen: All das ist in diesem Jahr an Silvester wieder möglich. In knapp einem Monat ist es soweit, sollte nicht doch noch plötzlich eine gefährliche und hochansteckende Corona-Variante auftauchen.

Während in den vergangenen beiden Jahren aufgrund der Pandemie-Beschränkungen sowohl Versammlungsverbote, Kontaktbeschränkungen, Sperrzonen in den Innenstädten und auch Feuerwerksverkaufsverbote galten, sind diese nun mit dem Ende der epidemischen Lage passé. Eine Forderung der Deutschen Umwelthilfe nach einem generellen Verbot von privatem Feuerwerk aus Umweltschutzgründen wurde vom Bundesinnenministerium vor wenigen Wochen zurückgewiesen.

Feuerwerksverkauf wieder freigegeben

Damit ist in diesem Jahr auch das Verkaufsverbot von Feuerwerkskörpern ab der Kategorie 2 erstmals wieder aufgehoben. Heißt: Böller, Raketen und Feuerwerksbatterien dürfen wie vor der Pandemie gezündet werden. Allerdings nicht in unmittelbarer Nähe zu Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altenheimen sowie besonders brandempfindlichen Gebäuden wie Reet- und Fachwerkhäusern, wie es der bundesweit gültige Paragraf 23 der Ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz vorschreibt.

Individuelle Details und Beschränkungen zu böllerfreien Zonen legen die Städte und Gemeinden selbst fest. Wir haben bei einigen Städten die Pläne zum Jahreswechsel abgefragt.

Keine Silvester-Highlights in Wiesbaden und Frankfurt

In Wiesbaden fällt in diesem Jahr das traditionelle Silvester-Highlight aus: das musikalische Feuerwerk auf dem Bowling Green vor dem Kurhaus. Grund sind laut Mitteilung der Kurstadt wirtschaftliche Gründe, insbesondere "die im Markt derzeit starke Zurückhaltung hinsichtlich der Teilnahme an kulturellen Veranstaltungen". Diese habe die Wiesbaden Congress & Marketing GmbH dazu bewogen, die übliche Feier mit 2.000 Gästen im Kurhaus abzusagen, mit deren Erlös aus dem Ticketverkauf das Feuerwerk bisher finanziert worden sei.

Eine in Frankfurt angedachte umweltfreundliche Feuerwerk-Alternative, eine von Grünen, SPD, FDP und Volt im Koalitionsvertrag angekündigte Lichtshow, ist laut einem Bericht der FAZ gescheitert. Sie sollte so attraktiv sein, "dass sie private Feuerwerke mehr und mehr ersetzt". Auch hier wurden die zu erwartenden Kosten und Schwierigkeiten bei der Sponsorensuche als Hauptursache genannt. Aber auch die Erkenntnis, dass eine umweltfreundliche Lichtshow Bürgerinnen und Bürger kaum vom Böllern abhalten werde. Zum Thema Sicherheitskonzept und Verbotszonen befindet sich die Stadt nach Angaben des Ordnungsamts noch in Beratungen.

Strenges Feuerwerksverbot in Innenstadtbereichen

In Marburg, Fulda, Darmstadt, Kassel und Offenbach gibt es grundsätzlich kein größeres, zentrales Silvesterfeuerwerk. Größere Feuerwerksverbotszonen gibt es jedoch nach wie vor in den Fachwerkstädten – aus Brandschutzgründen.

So gilt in dem durch seine Altstadt mit engen Gassen und vielen Fachwerkhäusern geprägte Fulda ein absolutes Feuerwerksverbot im gesamten Altstadtbereich, wie die Stadt auf Anfrage mitteilte. Dort könne aufgrund der engen Straßen und Gassen der vorgeschriebene Sicherheitsabstand von acht Metern zu den Fachwerkhäusern nicht eingehalten werden. Auch an allen Stellen außerhalb der Altstadt, an denen der Sicherheitsabstand nicht eingehalten werden kann, dürfen keine pyrotechnischen Gegenstände abgebrannt werden. Auf Domplatz ist das Abbrennen von Silvesterfeuerwerken ebenfalls nicht gestattet.

Auch in Marburg gilt aus Brandschutzgründen schon seit Jahren ein Böller-Verbot in der kompletten Oberstadt inklusive der Bereiche am Schloss, im Schlosspark, am Lutherischen Kirchhof sowie vor der Elisabethkirche. Darüber hinaus soll es keine besonderen Einschränkungen geben.

Darmstadt, Kassel und Offenbach feiern so wie immer

Großflächigen Beschränkungen sind in Darmstadt nicht geplant. Lediglich am Luisenplatz und auf der Mathildenhöhe werde es aufgrund der besonderen Bedeutung beider Orte ein Verbot zur Verwendung von Feuerwerkskörpern geben, so die Stadt.

In Kassel ist das Abbrennen von Feuerwerk im gesamten Stadtgebiet grundsätzlich möglich, mit Ausnahme der in der Verordnung zum Sprengstoffgesetz genannten Orte. Auch die Stadt Offenbach plant zu Silvester keine Verbote oder Einschränkungen, die über das vor der Pandemie übliche Maß hinausgehen.