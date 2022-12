Feuerwerk: Was wo an Silvester möglich ist - und wo nicht

Böllerverbot am Eisernen Steg in Frankfurt

Erstmals seit Pandemie-Beginn gilt an Silvester kein Feuerwerk-Verkaufsverbot mehr. Doch mancherorts schränken die Städte das Zünden und Abfeuern eigenständig ein. In Frankfurt gilt am Eisernen Steg über Mitternacht ein Böllerverbot.

Erst sagte Wiesbaden aus finanziellen Gründen das traditionelle Feuerwerk ab, dann platzte aus Kostengründen auch eine in Frankfurt angedachte umweltfreundliche Lichtershow zum Jahreswechsel: Und jetzt ist auch noch an Silvester über Mitternacht das Böllern am beliebten Eisernen Steg in Frankfurt verboten.

Wie die Stadt am Freitag mitteilte, ist das Ziel der beschlossenen Allgemeinverfügung, die "meist eng gedrängten" Menschen auf der Mainbrücke vor Verletzungen zu schützen. Damit fällt zum dritten Mal die Böllerei an einem Frankfurter Knotenpunkt aus.

Denn während die in den zwei Vorjahren verhängten Corona-Beschränkungen wie Versammlungsverbote, Kontaktbeschränkungen, Sperrzonen in den Innenstädten und auch Feuerwerksverkaufsverbote inzwischen passé sind, verzichten einzelne Städte aus Wirtschafts- und Sicherheitsgründen weiter auf Böllerei und Feuerwerk.

Feuerwerksverkauf erstmals wieder freigegeben

Dabei ist ab diesem Jahr mit dem Ende der epidemischen Lage nach zwei Jahren Pause das Verkaufsverbot von Feuerwerkskörpern ab der Kategorie 2 erstmals wieder aufgehoben. Heißt: Böller, Raketen und Feuerwerksbatterien dürfen wie vor der Pandemie gezündet werden.

Allerdings nicht in unmittelbarer Nähe zu Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altenheimen sowie besonders brandempfindlichen Gebäuden wie Reet- und Fachwerkhäusern, wie es der bundesweit gültige Paragraf 23 der Ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz vorschreibt.

Kein Silvester-Highlight in Wiesbaden und Böllerverbot in Frankfurt

Wie bereits erwähnt, gilt in Frankfurt vom Samstag, 31. Dezember, ab 21 Uhr bis Sonntag, 1. Januar, 3 Uhr ein Böllerverbot an der Fußgängerbrücke "Eiserner Steg". Damit wird damit das Mitbringen von Feuerwerk wie Raketen und Böller (Kategorie F2 und höher) sowie von Pyrotechnik (Kategorie T1 und T2) untersagt. Schaulustige und Passanten würden zu dieser Zeit an beiden Mainufer-Seiten kontrolliert werden, kündigte die Stadt an. Auch Taschen mit mehr als drei Liter Füllmenge dürften zudem nicht mitgebracht werden. Werde es zu voll, könnte der Eiserne Steg auch kurzzeitig geschlossen werden.

Eine zuvor in Frankfurt von Grünen, SPD, FDP und Volt im Koalitionsvertrag angekündigte Lichtshow, war zuvor laut einem Bericht der FAZ gescheitert. Auch hier wurden die zu erwartenden Kosten und Schwierigkeiten bei der Sponsorensuche als Hauptursache genannt. Aber auch die Erkenntnis, dass eine umweltfreundliche Lichtshow Bürgerinnen und Bürger kaum vom Böllern abhalten werde.

In Wiesbaden fällt in diesem Jahr das traditionelle Silvester-Feuerwerk auf dem Bowling Green vor dem Kurhaus aus. Grund sind laut Mitteilung der Kurstadt wirtschaftliche Gründe, insbesondere "die im Markt derzeit starke Zurückhaltung hinsichtlich der Teilnahme an kulturellen Veranstaltungen". Diese habe die Wiesbaden Congress & Marketing GmbH dazu bewogen, die übliche Feier mit 2.000 Gästen im Kurhaus abzusagen, mit deren Erlös aus dem Ticketverkauf das Feuerwerk bisher finanziert worden sei.

Strenges Feuerwerksverbot in Innenstadtbereichen

In Marburg, Fulda, Darmstadt, Kassel und Offenbach gibt es grundsätzlich kein größeres, zentrales Silvesterfeuerwerk. Größere Feuerwerksverbotszonen gibt es jedoch nach wie vor in den Fachwerkstädten - aus Brandschutzgründen.

So gilt in dem durch seine Altstadt mit engen Gassen und vielen Fachwerkhäusern geprägte Fulda ein absolutes Feuerwerksverbot im gesamten Altstadtbereich, wie die Stadt auf Anfrage mitteilte. Dort könne aufgrund der engen Straßen und Gassen der vorgeschriebene Sicherheitsabstand von acht Metern zu den Fachwerkhäusern nicht eingehalten werden. Auch an allen Stellen außerhalb der Altstadt, an denen der Sicherheitsabstand nicht eingehalten werden kann, dürfen keine pyrotechnischen Gegenstände abgebrannt werden. Auf Domplatz ist das Abbrennen von Silvesterfeuerwerken ebenfalls nicht gestattet.

Auch in Marburg gilt aus Brandschutzgründen schon seit Jahren ein Böller-Verbot in der kompletten Oberstadt inklusive der Bereiche am Schloss, im Schlosspark, am Lutherischen Kirchhof sowie vor der Elisabethkirche. Darüber hinaus soll es keine besonderen Einschränkungen geben.

Darmstadt, Kassel und Offenbach feiern so wie immer

Großflächigen Beschränkungen sind in Darmstadt nicht geplant. Lediglich am Luisenplatz und auf der Mathildenhöhe werde es aufgrund der besonderen Bedeutung beider Orte ein Verbot zur Verwendung von Feuerwerkskörpern geben, so die Stadt.

In Kassel ist das Abbrennen von Feuerwerk im gesamten Stadtgebiet grundsätzlich möglich, mit Ausnahme der in der Verordnung zum Sprengstoffgesetz genannten Orte. Auch die Stadt Offenbach plant zu Silvester keine Verbote oder Einschränkungen, die über das vor der Pandemie übliche Maß hinausgehen.