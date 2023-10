Der Baum für den diesjährigen Frankfurter Weihnachtsmarkt kommt aus dem Spessart bei Flörsbachtal (Main-Kinzig).

Experten wählten die 26 Meter hohe und 60 bis 80 Jahre alte Fichte dort in einem Waldstück aus, wie die Stadt Frankfurt am Donnerstag mitteilte. In zwei Wochen soll er gefällt und auf den Römerberg gebracht werden. Der Weihnachtsmarkt beginnt am 27. November.