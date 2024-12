Filmdreh in Eschwege löst Polizeieinsatz aus

Ungewollt einen Polizeieinsatz ausgelöst haben bereits am 1.Dezember mehrere Schüler, weil sie für ein Filmprojekt in der Stadt eine fiktive Szene mit einer Spielzeugpistole in Eschwege drehten.

Diese wurde nach Polizeiangaben vom Dienstag von einer Zeugin als echt wahrgenommen und den Beamten gemeldet. Die Polizisten kam mit mehreren Streifenwagen und in Schutzausstattung.