Weil er in einer Tankstelle in Viernheim (Bergstraße) eine vermeintliche Pistole neben einem Kaffeeautomaten abgelegt hatte, hat ein 31-Jähriger am Donnerstagabend die Polizei auf den Plan gerufen.

Mitarbeiter alarmierten die Polizei, wie diese am Freitag berichtete. Die Waffe stellte sich als Flachmann in Pistolenform heraus.