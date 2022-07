Im Wald bei Glashütten (Hochtaunus) zwischen Rotes Kreuz und Glaskopf hat es gebrannt.

Nachdem es dort schon am Montag ein Feuer gegeben hatte, wurde am Dienstag ein Feuer an fast derselben Stelle gemeldet, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Feuerwehr erstickte die Flammen auf rund 400 Quadratmetern. Die Brandursache war zunächst unklar.