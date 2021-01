Ein Polizeieinsatz nach einem Streit in einer Flüchtlingsunterkunft in Bad Arolsen-Mengeringhausen (Waldeck-Frankenberg) ist am Montagabend in Handgreiflichkeiten gemündet.

Ein 44-jähriger Bewohner griff Beamte an. Nach seiner Festnahme versuchte ein 23-Jähriger, ihn zu befreien, wie es am Dienstag hieß. Dann flogen Flaschen auf die Beamten. Ein Polizist wurde leicht verletzt.