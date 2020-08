Fünf Männer vorübergehend in Gewahrsam genommen

Fünf Männer vorübergehend in Gewahrsam genommen Flaschenwürfe gegen Polizisten

Wegen mehrfacher Ruhestörung und Auseinandersetzungen hat die Polizei am Donnerstagabend in Kassel fünf Männer im Alter von 18 bis 41 Jahren vorübergehend in Gewahrsam genommen.

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, kam es während des Einsatzes auch zu Flaschenwürfen gegen Polizeibeamte. Verletzt wurde niemand.