Fliegerbombe in Bensheim wird Dienstag entschärft

Schon wieder ein Weltkriegsbomben-Fund: In Bensheim sind Bauarbeiter auf einen 130 Kilo schweren Sprengkörper gestoßen. Die Fliegerbombe soll am Dienstag entschärft werden. Rund 250 Häuser müssen geräumt werden.

Bei Bauarbeiten ist am Montagmorgen in Bensheim-Schwanheim (Bergstraße) eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Wie Stadt und Polizei mitteilten, wiegt der amerikanische Sprengkörper rund 130 Kilogramm und hat zwei mechanische Zündsysteme.

Entschärft werden soll die Bombe am Dienstagvormittag ab 11 Uhr. Dazu müssen etwa 250 Häuser in einem Radius von 300 Metern um die Fundstelle evakuiert werden. Betroffen sind laut Polizei rund 1.000 Anwohner. Auch ein Kindergarten muss geräumt werden.

Räumung ab Dienstag, 7.30 Uhr

Mit der Räumung soll um 7.30 Uhr begonnen werden, die Entschärfung soll rund zwei Stunden dauern. Wer keine andere Anlaufstelle hat, kann zur offiziellen Unterkunft in die Weststadthalle am Berliner Ring 87 gehen. Eine akute Gefahr geht von der Bombe laut den Behörden derzeit nicht aus. Vorsichtshalber hat der Kampfmittelräumdienst dennoch einen Schutzwall aufgebaut. Die Polizei sperrte den Fundort ab.

Während der Evakuierung und der Entschärfung kommt es im betroffenen Bereich auch zu Verkehrsbehinderungen. Welche Strecken gesperrt werden, war am Montagabend noch unklar. Die Polizei riet Ortskundigen, den Stadtteil Schwanheim weiträumig zu umfahren.

Anwohner würden durch Flugblätter und das Warnsystem KATWARN informiert, teilte die Polizei mit. Auch Lautsprecherdurchsagen soll es am Dienstag geben. Die Stadt Bensheim hat auch ein Info-Telefon eingerichtet. Es ist am Montag bis 22 Uhr und am Dienstag ab 6 Uhr erreichbar: (06251) 14-207 und -208.

