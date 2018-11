Fliegerbombe in Bensheim wird entschärft - Evakuierung läuft

Schon wieder ein Weltkriegsbomben-Fund: In Bensheim sind Bauarbeiter auf einen 130 Kilo schweren Sprengkörper gestoßen. Die Fliegerbombe soll am Vormittag entschärft werden. Rund 250 Häuser werden derzeit geräumt.

Am Dienstagmorgen um 7:30 Uhr wurde mit der Räumung der Häuser im Umkreis von 300 Metern um die Fundstelle der Weltkriegsbombe in der Rathausstraße in Bensheim-Schwanheim (Bergstraße) begonnen. Rund 250 Häuser und ein Kindergarten müssten evakuiert werden, sagte eine Polizeisprecherin.

Entschärfung soll um 11 Uhr beginnen

Verkehrsbehinderungen oder Hinweise auf Menschen, die sich weigerten aus ihren Wohnungen zu kommen, gebe es bislang nicht. Die etwa 1.000 betroffenen Anwohner waren mit Flugblättern und der Warn-App Katwarn über die Evakuierung informiert worden. Entschärft werden soll die Bombe am Dienstagvormittag ab 11 Uhr. Die Polizei rechnet damit, dass dies etwa zwei Stunden dauern wird.

Die Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg war am Montagmorgen bei Bauarbeiten entdeckt worden. Wie Stadt und Polizei mitteilten, wiegt der amerikanische Sprengkörper rund 130 Kilogramm und hat zwei mechanische Zündsysteme. Eine akute Gefahr geht von der Bombe laut den Behörden derzeit nicht aus. Vorsichtshalber hatte der Kampfmittelräumdienst dennoch einen Schutzwall aufgebaut. Die Polizei sperrte den Fundort ab.

Die Polizei riet Ortskundigen, den Stadtteil Schwanheim weiträumig zu umfahren. Die Stadt Bensheim hat auch ein Info-Telefon eingerichtet: (06251) 14-207 und -208.

