Flörsheim am Main

Flörsheim am Main Unbekannte legen mehrere Brände

Bei mehreren Bränden in Flörsheim am Main (Main-Taunus) ist in der Nacht zum Samstag Sachschaden entstanden.

Nach Angaben der Polizei wurden ein Bagger, eine Matratze und ein Baum erheblich beschädigt. Die Ermittler gehen von Brandstiftung aus. Der Schaden beträgt rund 3.500 Euro.