Flörsheim Brand in Wertstoff-Anlage

In einer Wertstoffsortieranlage in Flörsheim (Main-Taunus) ist am Mittwoch ein Feuer ausgebrochen.

Bei Rückbau- und Montagearbeiten habe ein Förderband Feuer gefangen, teilte die Deponie mit. Am Nachmittag sei der Brand unter Kontrolle gewesen. Niemand sei verletzt worden.